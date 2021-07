Quattro milioni di euro per riqualificare il lungomare della Playa di Catania , a partire dal piazzale del faro Biscari del porto etneo fino all'intersezione con la strada Primosole nei pressi della zona industriale. Il progetto, che rientra nel piano delle opere pubbliche della città Metropolitana di Catania , fa parte del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni capoluogo di provincia. Ieri l'apertura delle buste da parte della commissione di gara con la proposta di aggiudicazione per l'associazione temporanea di imprese composta da Palazzolo costruzioni e Biondo srl .

L'offerta, con un ribasso di circa il 29 per cento, ammonta a 2 milioni e 200mila euro. La procedura, indetta con il criterio del minor prezzo, ha avuto la partecipazione di 174 società. Palazzolo costruzioni, azienda di Partinico in provincia di Palermo, è amministrata dall'imprenditore Leonardo Palazzolo e, come emerge dal verbale di gara, è stata la capofila dell'Ati. Anche l'altra società, Biondo srl, è della provincia di Palermo e in particolare di San Giuseppe Jato.

L'obiettivo, come si legge nel progetto firmato da due ingegneri e un geometra, è quello di «migliorare la sicurezza stradale lungo il litorale costiero di viale Kennedy». In sintesi, i cantieri riguarderanno la posa di un nuovo asfalto, la sistemazione dei margini esterni della piattaforma stradale e nello specifico le aree destinate alla sosta. Previsto anche l'ammodernamento dell'impianto di illuminazione e la realizzazione di una nuova illuminazione in una parte che attualmente ne è sprovvista. Nell'elenco delle cose da realizzare ci sono anche due nuovi semafori pedonali oltre alla manutenzione di quelli già esistenti. Il progetto prevede pure «la pulizia delle caditoie per la regimentazione delle acque meteoriche e la manutenzione dei dispositivi di ritenuta».

Il lungomare della Playa, secondo il progetto, è stato diviso in quattro tratti, ognuno di questi sarà oggetto di uno specifico intervento. Il primo, dal faro Biscari alla rotatoria in corrispondenza della piscina comunale, prevede il rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale e verticale. L'altra zona interessata dai cantieri è prevista tra l'accesso dell'area militare al lido Nettuno. Anche in questo caso le ditte si occuperanno di riasfaltare la strada, ammodernare l'impianto di illuminazione con la sostituzione dei vecchi pali con dei nuovi «bianchi, a due bracci e corpi a led».

Il terzo tratto indicato nel progetto è compreso dal lido Nettuno alla rotatoria con la provinciale 53 in direzione del villaggio paradiso degli Aranci. Oltre al nuovo asfalto verranno collegati dei pali con illuminazione a led all'interno dello spartitraffico esistente. L'ultima area, da lido delle Capannine fino all'incrocio con la strada statale 114, prevede l'istallazione di un palo all'interno della rotatoria con illuminazione a led. Infine, manutenzione della strada, e sostituzione dei guard-rail.