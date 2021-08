Nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla procura, i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo , emesso dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di Carmelo Sapienza e Antonino Pulvirenti , sottoposti a indagini - in qualità di legale rappresentante pro tempore e amministratore di fatto di Meridi Srl , società che gestisce importanti marchi della distribuzione alimentare organizzata - per omesso versamento delle ritenute con riferimento agli anni 2017 e 2018 .

Nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla procura, i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di Carmelo Sapienza e Antonino Pulvirenti, sottoposti a indagini - in qualità di legale rappresentante pro tempore e amministratore di fatto di Meridi Srl, società che gestisce importanti marchi della distribuzione alimentare organizzata - per omesso versamento delle ritenute con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Nel dettaglio, le indagini sono partite da una segnalazione arrivata dalla locale direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate. I successivi approfondimenti, svolti dalle unità specializzate del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Catania, hanno consentito di accertare che Pulvirenti è risultato essere l'amministratore di fatto di Meridi. Dalle indagini è emerso anche che la società ha omesso di versare le ritenute Irpef dovute in base alle dichiarazioni annuali presentate in qualità di sostituto d’imposta per gli anni 2017 e 2018, per un importo superiore a 4 milioni di euro.

Per questo, Sapienza e Pulvirenti sono stati sottoposti a indagine perché in concorso tra loro non hanno versato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, le ritenute dovute relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018 per un ammontare complessivo pari a euro 4.050.764,63. Inoltre, è stata individuata la somma corrispondente al profitto del reato che è stata sottoposta a sequestro preventivo.