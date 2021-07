Estorsione in concorso pluriaggravata. Questa l'accusa nei confronti di cinque persone che oggi sono finite in carcere, sottoposte a custodia cautelare dopo un'indagine coordinata dalla procura di Catania e delegata ai carabinieri della compagnia di Paternò. Tra le persone coinvolte c'è Giuseppe Amantea, già condannato per essere una appartenente della famiglia di Cosa nostra dei Santapaola-Ercolano, oltre a essere fratello di Francesco Amantea attualmente detenuto e sottoposto al 41bis. Gli altri destinatari di misura sono: Barbaro Messina, braccio destro di Amantea, Filippo Cunsolo, il figlio Rosario e il nipote Consolato Emanuele Pedalino.