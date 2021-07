«In questi ultimi giorni si assiste a un’escalation di violenze nei centri cittadini, non ultimo l’episodio avuto luogo a Roma Termini, che mette in luce ancora una volta le difficoltà che le donne e gli uomini della polizia di Stato incontrano nelle situazioni con soggetti armati che manifestano alterazioni di natura psichica, in cui gli operatori purtroppo ne fanno sempre più frequentemente le spese, sia in termini di incolumità personale che come responsabilità penale», è la denuncia del segretario provinciale dell'Unione sindacale poliziotti Alessio Poidomani.