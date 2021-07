Si celebrerà il prossimo 4 ottobre, davanti alla Corte d'assise di Catania, il processo nato dalle indagini dei carabinieri sulla sparatoria tra clan contrapposti che la sera dell'8 agosto 2020 ha sconvolto una giornata in piena estate. A rimanere uccisi furono Vincenzo Scalia, detto Enzo Negativa, di 29 anni, e Luciano D'Alessandro di 48 anni. Durante quell'agguato rimasero ferite quattro persone. Il giorno precedente alla sparatoria a essere aggredito in via Diaz era stato Gaetano Nobile. L'uomo, titolare di un bar e di un mini-market, era stato picchiato da Carmelo Di Stefano, boss dei Cursoti, e dai suoi uomini. Altre tensioni tra i due gruppi criminali si erano verificate in serata con protagonista Salvuccio Lombardo (Cappello). Da qui la decisione di cercare un regolamento di conti l'indomani con decine di scooter che si sono diretti verso viale Grimaldi, dove ad attendere il gruppo dei Cappello c'erano però i rivali che hanno aperto il fuoco.