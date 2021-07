« Cucire lo spazio di San Nullo con quello delle altre rotatorie limitrofe ». Questo l'obiettivo della giunta guidata dal sindaco Salvo Pogliese nell'ambito della consegna della rinnovata rotonda dedicata al vulcano siciliano. A eseguire i lavori è stata la società Automobile di Alì & C. come capogruppo di un'associazione temporanea di scopo denominata Kalipst , aggiudicataria di un bando per il ripristino dell'area. La zona è tra le più trafficate della circonvallazione del capoluogo etneo .

« Cucire lo spazio di San Nullo con quello delle altre rotatorie limitrofe». Questo l'obiettivo della giunta guidata dal sindaco Salvo Pogliese nell'ambito della consegna della rinnovata rotonda dedicata al vulcano siciliano. A eseguire i lavori è stata la società Automobile di Alì & C. come capogruppo di un'associazione temporanea di scopo denominata Kalipst, aggiudicataria di un bando per il ripristino dell'area. La zona è tra le più trafficate della circonvallazione del capoluogo etneo.

«Si tratta di un percorso virtuoso con cui stiamo migliorando la nostra città, grazie ad alcuni imprenditori illuminati - spiega Pogliese ai cronisti - Un investimento da 75mila euro. Sono stati piantati oltre 60 alberi e c'è la rappresentazione dell'Etna come degna cornice. Questo è solo un tassello di un mosaico articolato che verrà completato nei prossimi anni con altri interventi. C'è un percorso - continua - con un effetto domino con alcuni privati di eccezionale valenza della nostra città, che traggono un ritorno di immagine importante. Portiamo avanti interventi, in un Comune in dissesto, che prima non si riuscivano a fare nonostante miliardi di euro nei capitoli di bilancio»

All'interno della rotatoria è stato realizzato un vulcano in pietra, alto 2,5 metri e 8 metri di diametro, che richiama l'Etna. Piantumati anche 60 alberi per creare «un parco verde con ampie zone d'ombra», si legge in una nota stampa diffusa da Palazzo degli Elefanti. Rifatti anche i cordoli distrutti dall'incuria con gravi rischi per la sicurezza dello snodo viario, che saranno curati per la manutenzione dalla stessa ditta esecutrice dei lavori, per un periodo di due anni, rinnovabile.