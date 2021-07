Da tempo si parla di nomi altisonanti accostati alla società rossazzurra come nuovi innesti per il prossimo campionato di Serie C, ma poco o nulla corrisponde a verità né è mai stato confermato dal club. Com’è noto la dirigenza rossazzurra ha un budget estremamente limitato per gli acquisti e per questo dovrà fare delle operazioni in entrata poco pretenziose, puntando comunque al massimo rendimento possibile.

Da tempo si parla di nomi altisonanti accostati alla società rossazzurra come nuovi innesti per il prossimo campionato di Serie C, ma poco o nulla corrisponde a verità né è mai stato confermato dal club. Com’è noto la dirigenza rossazzurra ha un budget estremamente limitato per gli acquisti e per questo dovrà fare delle operazioni in entrata poco pretenziose, puntando comunque al massimo rendimento possibile.

Non sarà facile. Per questo motivo stanno venendo fuori varie idee di prestito dalle squadre più blasonate della Serie C, ma anche da quelle che lotteranno per la salvezza in Serie B. Di sicuro, quando mancano solo cinque giorni all’inizio del ritiro a Torre del Grifo, la composizione della rosa è ancora in alto mare, soprattutto perché fino ad adesso il Catania ha preso solo Giuseppe Stancampiano e Michele Truppo, due portieri che difficilmente potranno ambire al ruolo da titolare.

Appare quindi scontato che nel giorno del raduno, fissato per il 20 luglio, si vedranno numerosi volti giovani aggregati a quelli rimasti nella prima squadra allenata da Francesco Baldini. Bisognerà avere pazienza, in attesa che si sblocchi qualcosa, pensando che possa arrivare qualche occasione anche ad agosto inoltrato o qualcuno d’esperienza e integro fisicamente che abbia voglia di svecchiare a Catania. Tutto ciò senza escludere l’idea di puntare sui giovani emergenti che nelle ultime stagioni hanno spesso rappresentato il punto di forza della categoria.