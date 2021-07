Un uomo di 44 anni, residente in via Capo Passero, nel quartiere San Giovanni Galermo, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Alla sua porta hanno bussato i carabinieri, che hanno trovato 50 grammi di marijuana più il materiale usato per confezionare le dosi. In attesa del processo il 44enne resterà ai domiciliari.