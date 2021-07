I carabinieri hanno arrestato Giuseppe Marotta e Carmelo Calcagno , 33enni del posto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Mentre nei confronti di Calcagno hanno eseguito un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari per la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella in carcere. Calcagno, lo scorso otto luglio era stato arrestato tre volte in meno di 48 ore , è stato portato in carcere.

L'uomo è evaso dai domiciliari più volte. Nonostante le limitazioni nei suoi confronti, aveva accolto Marotta a casa sua. Quest'ultimo, all'arrivo dei carabinieri, aveva tentato di nascondersi in bagno: un tentativo senza speranza, dato che i militari lo hanno individuato e, dopo una perquisizione, è stato trovato in possesso di tre grammi di cocaina e una dose di marjuana. I militari hanno inoltre rinvenuto un involucro con dieci grammi di cocaina all'interno del tubo di scarico del lavandino, mentre nascosti in cucina c'era il materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Calcagno è stato associato al carcere di Ragusa. Entrambi i 33eni resteranno in attesa di ulteriori determinazioni dell'Autorità giudiziaria.