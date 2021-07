Un 54enne di Acireale è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato visto dai militari mentre, nel quartiere di piazza Dante, stava discutendo con altre persone. Tra queste c'era anche un pregiudicato noto alle forze dell'ordine. Uno di loro, alla vista dei carabinieri, si è velocemente allontanato. I carabinieri si sono fermati e hanno chiesto le generalità del pregiudicato, mentre il 54enne che stava con loro è guardava ripetutamente il suo orologio.

Un 54enne di Acireale è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato visto dai militari mentre, nel quartiere di piazza Dante, stava discutendo con altre persone. Tra queste c'era anche un pregiudicato noto alle forze dell'ordine. Uno di loro, alla vista dei carabinieri, si è velocemente allontanato. I carabinieri si sono fermati e hanno chiesto le generalità del pregiudicato, mentre il 54enne che stava con loro è guardava ripetutamente il suo orologio.

Questo ha insospettito i militari che hanno notato come l'orologio dell'uomo segnasse l'orario sbagliato. Così, ispezionando l'orologio, hanno potuto notare come la cassa fosse stata modificata in modo tale da poter contenere le dosi di cocaina. Una volta rinvenute due dosi di droga, i carabinieri hanno perquisito la sua auto, trovando un'altra dose di cocaina dentro il portafoglio del proprietario, con 130 euro all'interno considerati provento dello spaccio di droga.

I carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, dove all’interno di un cassetto della stanza da letto, hanno rinvenuto circa sette grammi di cocaina, un bilancino di precisione, sostanze per realizzare il taglio della droga, materiale per il confezionamento delle singole dosi. E, infine, un altro orologio, anch’esso modificato, con le stesse modalità per nascondere la sostanza stupefacente.