Una donna di 68 anni è stata trovata morta nella piscina di casa sua in contrada Porrazzo, a Paternò, intorno alle 19.30. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che sia stata colta da un malore dopo essere entrata in acqua. La donna in quel momento si sarebbe trovata da sola in casa, senza nessuno pronta a soccorrerla. Il marito si è accorto di tutto solo dopo 20 minuti.