Quattro persone sono state denunciate dalla polizia, ad Adrano, per furto di energia elettrica. Gli agenti del locale commissariato hanno effettuato i controlli insieme al personale della società e-Distribuzione.

La denuncia è scattata per un uomo di 57 anni, la figlia di 36enne e poi ancora per una 51enne e un 31enne. Tre di loro sono risultati avere precedenti. Tutti abitano nelle case popolari di via Regione.