È morto all'età di 91 anni il giornalista Nino Milazzo . Per anni vice direttore del Corriere della Sera e dell'Indipendente, ha diretto anche diverse testate giornalistiche della città . Nel biennio 1987-1989 è tornato in Sicilia ed è stato direttore responsabile del quotidiano La Sicilia . Nella sua carriera anche la direzione di Telecolor . Tra i suoi ultimi incarichi anche la presidenza del Teatro Stabile di Catania , dal 2013 al 2015.

È morto all'età di 91 anni il giornalista Nino Milazzo. Per anni vice direttore del Corriere della Sera e dell'Indipendente, ha diretto anche diverse testate giornalistiche della città. Nel biennio 1987-1989 è tornato in Sicilia ed è stato direttore responsabile del quotidiano La Sicilia. Nella sua carriera anche la direzione di Telecolor. Tra i suoi ultimi incarichi anche la presidenza del Teatro Stabile di Catania, dal 2013 al 2015.

Per ricordare Milazzo, durante gli spettacoli in programma oggi a Catania sarà osservato un minuto di silenzio, come disposto dal sindaco Salvo Pogliese.