Appuntamento a mercoledì 21 luglio per la presentazione del libro Sulle tracce di Linvingstone, scritto da Filippo Scammacca del Murgo, ambasciatore italiano in Zambia. L'evento, organizzato dal Catania Book Festival, si terrà alle 19 nei locali di palazzo Scammacca, al civico uno dell'omonima piazza. A moderare l'appuntamento, a cui parteciperà il Cope- Cooperazione Paesi Emergenti oltre all'autore, sarà la direttrice di MeridioNews Claudia Campese.

A intervenire ai microfoni di Radio Fantastica RMB, durante il programma Tuttapposto!, Simone dei Pieri, direttore artistico del Catania Book Festival. «Ci stiamo avvicinando all'edizione 2022 e come sempre abbiamo iniziato a lavorare. L'incontro di mercoledì sarà un'anticipazione dei Catania Book Day di settembre, appuntamenti gratuiti utili per portare in città dei momenti di cultura», spiega l'organizzatore.

Alla fine dell'incontro, il cui accesso è su prenotazione (CLICCA QUI) e fino ad esaurimento posti, sarà prevista una degustazione dei vini provenienti dalla cantina Murgo.