I carabinieri della tenenza di Mascalucia, unitamente ad un agente di polizia libero dal servizio, nella flagranza di reato, hanno arrestato un 36enne pregiudicato catanese perché responsabile di furto aggravato. Nella nottata il poliziotto in servizio alla Polfer di Genova, mentre transitava lungo la via Giuseppe Simili nel Comune di Gravina di Catania, aveva notato due individui l’uno intento a spingere uno scooter Honda SH e l’altro a seguirlo con un portadocumenti in mano.