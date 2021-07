Un uomo è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato. Si tratta di un passeggero che all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania ha approfittato della dimenticanza di una passeggera che, dopo i controlli di sicurezza , ha dimenticato il proprio Rolex nella vaschetta dove si depositano gli oggetti durante i controlli per l'imbarco.

Un uomo è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato. Si tratta di un passeggero che all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania ha approfittato della dimenticanza di una passeggera che, dopo i controlli di sicurezza, ha dimenticato il proprio Rolex nella vaschetta dove si depositano gli oggetti durante i controlli per l'imbarco.

Dopo essersi imbarcata per Firenze e giunta a destinazione, la donna si è accorta di non avere più il suo orologio e ha sporto denuncia per furto. Appresa la notizia, gli agenti di polizia di Catania, dopo aver visionato le telecamere, hanno individuato l'autore del furto: un passeggero di 50 anni che risultava essere un professionista che viaggiava verso Roma. Una volta raggiunto, il passeggero ha confermato di essersi appropriato dell'orologio, riferendo che, quando lo ha visto, l'oggetto si trovava incustodito. L'orologio, sequestrato, verrà restituito alla proprietaria.