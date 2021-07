Incidente mortale lungo via Palermo, nei pressi dell'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. A perdere la vita è un uomo di 34 anni. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento. L'arteria è rimasta a lungo chiusa con i vigili urbani arrivati sul posto per effettuare i rilievi. Presenti anche gli operai di un cantiere che si trova nei pressi del nosocomio. Secondo una prima e sommaria ricostruzione l'uomo, che era a bordo di un motociclo, avrebbe urtato le barriere di protezione che delimitano l'area in cui insistono i lavori. Subito dopo la caduta mortale.