Brutta avventura per un'escursionista, soccorsa ieri dopo essere rimasta ferita mentre si trovava sul versante Est dell'Etna, in prossimità della località denominata Acqua rocca. In azione gli uomini del soccorso alpino e speleologico siciliano insieme a quelli della Guardia di finanza, allertati dalla centrale operativa del 118.