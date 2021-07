Lega Ibiscus e Katané insieme per la solidarietà. Un binomio vincente all'interno del centro commerciale di Gravina di Catania, dove il direttore Rocco Ramondino ha consegnato un assegno di oltre seimila euro a Ibiscus, lega per la ricerca e il trattamento della leucemia e dei tumori infantili. L'associazione opera sul territorio per fornire supporto e assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Le donazioni sono state fatte anche dai clienti e cittadini grazie a giochi, buoni spesa e opere di solidarietà. Per l'occasione è partito il concorso Gioca, vinci e fai del bene, in cui in tanti hanno potuto donare un euro per ogni giocata online. La somma sarà utilizzata per l'acquisto di un conta globuli per il reparto di Oncologia infantile del policlinico di Catania.