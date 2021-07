Storie virtuose di agricoltura siciliana. Si intitola così l'incontro che si terrà giovedì 29 luglio ad Adrano, a partire dalle 18.30, all'interno dell'area fieristica della villa comunale (ingresso via Aurelio spampinato).

Al centro del dibattito - promosso dai Giovani democratici - il rapporto tra agricoltura ed etica, e il racconto di esperienze in cui legalità e valori sociali riescono a trovare espressione in un settore che spesso finisce al centro delle cronache per storie che hanno come protagonista lo sfruttamento.

Nel corso dell'incontro, che sarà moderato dalla giornalista Roberta Fuschi, interverranno gli imprenditori Andrea Valenziani e Alfio Curcio, rispettivamente amministratori di Rete inCampagna e Cooperativa Beppe Montana Libera Terra. Parola anche ai lavoratori delle due realtà virtuose, Agata Albini e Kehinde Jolayei per Rete inCampagna, e Giuseppe Vitale e Rosario Piccolo, lavoratore della coop Beppe Montana Libera Terra. Prenderà al parte al dibattito anche l'esperta di crisi di impresa Alessandra Leggio. Introdurrà l'evento il segretario dei Giovani democratici di Adrano, Giovanni Spitaleri.