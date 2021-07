Continua a bruciare la provincia di Catania, con roghi ancora nel territorio del Parco dell’Etna. Brucia a Ragalna , in contrada Grotte Catanesi, un’area densamente abitata, caratterizzata da macchia mediterranea. Le fiamme da ore tengono impegnate tra squadre della forestale, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò stanno lavorando mettere in sicurezza le case. In zona da poco sono arrivati due elicotteri.

Altro incendio a Biancavilla, sempre in territorio Parco dell’Etna. In fiamme i castagneti di contrada Diecisalme; a operare in questo caso due squadre da terra della forestale. Anche ieri pomeriggio il bosco Diecisalme è andata in fiamme. Altro rogo devastante a Grammichele, nei pressi dell’area archeologica di Occhiolà, dove è andato in fiamme un intero vallone.

A bruciare anche parte di una autorimessa privata con l’incendio che ha distrutto almeno cinque autovetture. Sul posto diverse squadre della forestale, due elicotteri del corpo forestale e i vigili del fuoco di Vizzini.