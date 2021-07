Multato il titolare di un chiosco bar a Catania. Il personale del commissariato Borgo Ognina sono intervenuti nell'esercizio commerciale, appurando che il personale al bancone non indossava i dispositivi di protezione anti-Covid. Oltre alla sanzione di 400 euro, per l'esercizio è scattata anche la chiusura dell'attività per cinque giorni.