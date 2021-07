Smaltita la delusione del mancato bis, dopo l'oro di Rio 2016, sarà comunque positivo il ricordo delle Olimpiadi giapponesi per Daniele Garozzo. L'atleta azzurro, originario di Acireale, è medaglia d'argento dopo la finale persa per 15-11 contro l'atleta di Hong Kong Cheung. All'assalto finale Garozzo è arrivato con leggero infortunio alla coscia destra che potrebbe avere inciso sulla prestazione. In ogni caso si tratta del secondo podio in entrambe le competizioni a cinque cerchi disputate.