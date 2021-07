A Belpasso torna la festa del Patrocinio di santa Lucia. Il 30 luglio prenderanno il via le celebrazioni estive dedicate alla santa patrona del paese alle pendici dell'Etna . Un appuntamento molto atteso dai belpassesi, dopo la tradizionale festa di dicembre e quella dello scorso anno, svolte in tono minore a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza da Covid-19. A organizzare la manifestazione è il Comitato dei festeggiamenti di Santa Luci a . Gli eventi folkloristici legati alla tradizionale s paccata , la suggestiva rappresentazione che avviene sopra i carri dedicati alla santa patrona realizzati dagli artigiani belpassesi secondo la storica tradizione, sono organizzati dalla Fondazione carri di santa Lucia . Gli eventi avranno il patrocinio del Comune di Belpasso , dell’Assemblea regionale siciliana e dell’assessorato regionale allo Sport turismo e spettacolo.

«La celebrazione del Patrocinio di santa Lucia – spiega Antonino Girgenti, presidente della Fondazione carri di santa Lucia - si svolge tradizionalmente la prima domenica di agosto, per ricordare lo scampato pericolo del 6 agosto 1943, durante la seconda guerra mondiale, quando un carro armato tigre, posto dai tedeschi all’ingresso del paese, alla Quarta traversa, per iniziare la battaglia, si inceppò permettendo agli inglesi di entrare a Belpasso evitando scontri a fuoco. In questo fatto i belpassesi lessero un segno della protezione della Santa Patrona».

Un programma ricco di appuntamenti quello dell'edizione 2021 della festa del Patrocinio, la 78esima. Le manifestazioni si apriranno venerdì 30 Luglio 2021 alle 21. In piazza Duomo avrà luogo il convegno denominato I Carri di Santa Lucia tra Arte e Scienza: Leonardo Da Vinci favoloso favolista a cura di Sandro Torrisi e, successivamente, Eleonora Amato e Paolo Magrì parleranno dei reperti del periodo bellico esposti nel museo Venerando Bruno. Il giorno successivo, sempre alle 21, sarà affrontato il tema Le cantate di Santa Lucia, con esecuzione a cura delle corali polifoniche belpassesi e la relazione di Gianni De Luca. Domenica 1 agosto alle 19,30 sarà celebrata la Santa messa in onore a S. Lucia, presieduta da don Nunzio Mauro Chirieleison, nuovo parroco della chiesa Madre di Belpasso; seguirà alle 21 la “spaccata” del carro di santa Lucia del quartiere Matrice del 2019, allestito nell’ultima edizione della festa di dicembre, prima della pandemia.

Gli eventi conclusivi, in programma giorno 1 agosto, verranno trasmessi in diretta su SestaRete, canale 215 del digitale terreste, emittente televisiva del gruppo Rmb e in streaming sulle pagine Facebook Fondazione Carri di Santa Lucia Belpasso e Parrocchia Maria santissima Immacolata Belpasso. Inoltre, nei giorni del Patrocinio sul maxi scherno cittadino saranno proiettati a rotazione video e docufilm inerenti alla tradizione dei carri di santa Lucia a cura della cineteca Vitaliti.

«Questa Festa - continua Girgenti - vuole dare un segnale di ripresa degli eventi storico-culturali che caratterizzano la tradizione siciliana. Domenica, gli ingressi in piazza Duomo saranno contingentati, ma è stata una misura necessaria da attuare per permettere lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza. Pianificare e coordinare tutto non è stato facile. Abbiamo pensato di trasmettere gli eventi di giorno 1 in streaming su Facebook e su Sestarete proprio per dare a tutti la possibilità di essere presenti».

La 78esima edizione della Festa del Patrocinio sarà, quindi, decisamente diversa rispetto alle precedenti. A farla da padrone, infatti, saranno ancora una volta le norme imposte per l'emergenza coronavirus, così come lo scorso anno. Intanto il paese di Belpasso aspetta di poter vivere una festa senza restrizioni. I fedeli attendono di potersi incontrare alle 5 del mattino durante le fredde giornate di dicembre per la tradizionale messa della Tredicina, i carristi attendo ansiosi le tradizionali spaccate dei carri la sera del 12 e tutti i belpassesi attendono l'alba del 13 nella speranza di poter finalmente gridare liberamente «Cittadini, viva santa Lucia».