Ancora una medaglia dal sapore siciliano per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. A regalarla la nazionale italiana femminile di spada, che ha centrato il bronzo grazie al successo per 23-21 contro la Cina nella finale per il terzo e quarto posto della gara a squadre. Una medaglia che porta la firma delle catanesi Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, affiancate da Mara Navarria e dalla giovanissima Federica Isola, protagonista della stoccata vincente.

All’indomani dell’argento conquistato dall’acese Daniele Garozzo nella prova individuale di fioretto maschile, la scherma azzurra centra così il podio per la terza volta in questa edizione delle Olimpiadi e lo fa grazie alla spinta delle atlete siciliane. Un riscatto innanzitutto per Rossella Fiamingo, nel cui palmares spiccano due titoli mondiali e l’argento olimpico conquistato a Rio 2016, e per l’altra spadista etnea in gara oggi, Alberta Santuccio, che nella gara individuale non erano riuscite ad arrivare sul podio.

Il bronzo è arrivato al termine del percorso iniziato, quando in Italia era ancora l’alba, con il successo ai quarti di finale per 33-31 contro la Russia. Stop in semifinale, dove l’Estonia ha avuto la meglio con un netto 42-34, prima del successo contro la Cina, che ha riportato la spada femminile azzurra a squadre sul podio venticinque anni dopo i giochi di Atlanta 1996.