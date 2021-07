Brucia ancora la provincia di Catania, con almeno quattro incendi in corso. Due di questi ricadono sul territorio del parco dell'Etna : il primo a Ragalna , dove le fiamme hanno prima coinvolto frutteti e uliveti, con i soliti ingenti danni alle aziende agricole, poi si sono estese fino a raggiungere la zona nei pressi del cimitero del Comune etneo . I proprietari delle abitazioni minacciate dal fuoco stanno cercando di darsi da fare come possono, anche ricorrendo ai tubi per innaffiare. Sul posto gli operatori della Forestale e i vigili del fuoco. Il secondo incendio si è sviluppato a Belpasso, dove sono andate a fuoco le sterpaglie della sciara.

Brucia ancora la provincia di Catania, con almeno quattro incendi in corso. Due di questi ricadono sul territorio del parco dell'Etna: il primo a Ragalna, dove le fiamme hanno prima coinvolto frutteti e uliveti, con i soliti ingenti danni alle aziende agricole, poi si sono estese fino a raggiungere la zona nei pressi del cimitero del Comune etneo. I proprietari delle abitazioni minacciate dal fuoco stanno cercando di darsi da fare come possono, anche ricorrendo ai tubi per innaffiare. Sul posto gli operatori della Forestale e i vigili del fuoco. Il secondo incendio si è sviluppato a Belpasso, dove sono andate a fuoco le sterpaglie della sciara.

Fiamme anche a Caltagirone, dove sono intervenuti gli elicotteri della Forestale nell'area boschiva del parco suburbano di San Giorgio, in una zona dove ci sono anche delle abitazioni. E per la seconda volta in pochi giorni un incendio sul territorio di Grammichele minaccia la zona archeologica di Occhiolà, con le fiamme che minacciano anche la strada provinciale 33. Anche in questo caso sta intervenendo la forestale.