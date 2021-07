Musica, letteratura, tradizione, ma anche street art e artigianato. Sono questi gli elementi essenziali dell'edizione 2021 dell'Offensiva Culturale di Belpasso. Una quattro giorni intensa di iniziative in cui l’arte sotto molteplici forme sarà la vera protagonista. Dal 29 luglio all'1 agosto il centro storico del paese etneo sarà “allestito a festa” con tante proposte rese possibili grazie alla fattiva collaborazione tra l'amministrazione comunale e vari enti, associazioni e istituti scolastici.

«Si tratta di un appuntamento importante tra gli eventi culturali di Belpasso - ha dichiarato il sindaco Daniele Motta - che, mediante l'arte in scultura di artisti locali, nazionali e internazionali, si racconta l'attualità e gli avvenimenti di interesse collettivo. Quest'anno i temi dati agli scultori non potevano non omaggiare l'illustre concittadino Nino Martoglio nel centenario dalla morte. Inoltre, la pandemia è un avvenimento storico che sta segnando le nostre vite pertanto due sculture verranno dedicate anche al Covid-19. Immancabile, inoltre, il tributo al territorio straordinario nel quale viviamo, la nostra Etna che proprio negli ultimi mesi sta dando spettacolo ma anche qualche grattacapo a noi abitanti pedemontani. La mostra dei bozzetti e le relative sculture che andranno ad arricchire la già importante collezione di opere d'arte incastonate a Belpasso - prosegue il primo cittadino - anche quest'anno racconteranno la nostra vita vista in un'ottica diversa sempre e comunque meritevole di essere celebrata e vissuta».

Un’ecoinfiorata e degli archi di carta (tabuleiros) coloreranno la XV traversa. I cittadini ed i turisti potranno ammirare le creazioni realizzate con prodotti di riuso e carta dagli alunni del circolo didattico Madre Teresa di Calcutta e da alcune associazioni locali. La cosiddetta Via dell'Arte farà da sfondo anche all'Urban Street Art a cura della ProLoco di Belpasso che trasformerà per quattro giorni la strada in una vera e propria tela su cui numerosi artisti si esprimeranno sul tema martogliano. Per tutta la durata della kermesse saranno allestiti dei mini-mercatini in via Roma, dove poter ammirare e acquistare prodotti e oggetti di pregio e di manifattura locale.

Inoltre, per tutti gli appassionati di lettura, al cortile Russo Giusti, sono in programma diverse presentazioni editoriali. Il 30 e il 31 luglio sarà la volta dei Balconi Incantanti. Nei balconi dei palazzi storici del percorso dell’Offensiva Culturale, che va da piazza Duomo al Cortile Russo Giusti, si udiranno melodie musicali grazie agli strumenti dei musicisti partecipanti all’evento. «Una nota di pura armonia e leggerezza - ha dichiarato Tony Di Mauro, vicesindaco con delega alla cultura - dopo mesi di chiusura vissuti a causa del virus con grande insofferenza. Con questo e gli altri eventi dell’Estate Belpassese abbiamo voluto offrire un’opportunità di svago ai nostri concittadini e visitatori che fosse di qualità, che incontrasse ogni età e gusti e soprattutto in cui la sicurezza e le norme anti-covid fossero applicate in maniera rigida».

All'interno del programma dell'Offensiva Culturale trovano spazio anche le mostre. Allo storico Palazzo Bufali se ne terrà una sui bozzetti dei simposi di scultura. Inoltre, i musei cittadini Mechanè e Venerando Bruno rimarranno aperti, tutti i giorni, dalle 19.30 alle 23. L'evento conclusivo della manifestazione è in programma domenica 1 agosto. In piazza Duomo, in occasione della 78esima Festa del Patrocinio di santa Lucia, si potrà assistere alla tradizione spaccata del carro dedicato alla santa patrona e realizzato dai mastri artigiani del Quartiere Matrice nel 2019.