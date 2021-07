Continua la crescita di Fratelli d'Italia in Sicilia . Importanti ingressi si registrano, nel partito della leader Giorgia Meloni, in provincia di Catania. A scegliere di aderire sono l'avvocato Alessandro Corradi , Giovanni Marletta e Antony Manara già consiglieri a palazzo degli Elefanti. A loro si aggiunge anche il Aldo Parrinello , già eletto al civico consesso di Misterbianco. Innesti che vanno nella direzione di un consolidamento nel territorio etneo e non solo. Le nuove adesioni sono state salutate con favore dalla dirigenza e in modo particolare dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Salvo Pogliese .

A sottolineare l'importanza di questi passaggi sono i diretti interessati. «Fratelli d'Italia - ha dichiarato Corradi, in passato presidente di Sidra - rappresenta la forza trainante del centrodestra catanese e italiano. Un partito fondato su valori tradizionali che gli altri stanno perdendo. Proprio per tale ragione rappresenta un baluardo per la buona politica intesa come servizio per la gente e lontano da logiche clientelari. Per chi intende oggi affacciarsi e dare il proprio contributo al panorama politico, Fratelli d'Italia rappresenta – continua – a mio modo di vedere un punto di riferimento importante e protagonista».

Il partito in provincia di Catania al momento guida sia il Comune che l'ex Provincia, in entrambi i casi con Pogliese, che rappresenta l'uomo di fiducia di Giorgia Meloni nell'isola. Il primo cittadino etneo si è detto contento dei nuovi ingressi: «Fratelli d'Italia si apre attraendo le migliori risorse della società coinvolgendo professionisti e imprenditori con lunga esperienza».