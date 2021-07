Incidente mortale ieri sera a Catania. Intorno alle 19, un uomo di 62 anni, che stava viaggiando a bordo di uno scooter, è caduto per cause ancora da accertare. I fatti sono accaduti in via San Francesco la Rena, nei pressi della Playa. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia municipale che stamattina sta proseguendo gli accertamenti.