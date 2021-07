Due persone sono state denunciate per occupazione abusiva di immobili negli alloggi popolari sorti all'ex Palazzo di cemento, oggi Torre Leone. I controlli sono stati effettuati dalla polizia e hanno riguardato 32 appartamenti.

Sedici sono risultati regolarmente assegnati, 14 sfitti, mentre due avevano al proprio interno persone non in possesso dei titoli necessari a giustificare l'assegnazione. Per loro è scattata la denuncia per invasione di edificio pubblicro.