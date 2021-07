Un enorme incendio sta interessando la zona tra corso Indipendenza e via Palermo , altezza dello svincolo dell'asse attrezzato di Catania. Il traffico è bloccato . Diverse squadre e diversi mezzi dei vigili del fuoco stanno già intervenendo per le operazioni di spegnimento. Diverse persone sono state evacuate .

Intanto, dal comando provinciale dei pompieri fanno sapere che al momento «ci sono quasi 70 richieste di interventi per incendio di vegetazione e sterpaglie». Nello specifico, oltre trenta riguardano l'are del capoluogo etneo dove la situazione più delicata è proprio in contrada Fossa della Creta e via Palermo. Quindici sono poi i roghi segnalati tra Paternò, Belpasso, Ragalna e Biancavilla; quattordici gli interventi in corso nella zona del Calatino e sei le richieste già arrivate tra Acireale e Giarre.