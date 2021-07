Alcuni focolai di fiamme sono ancora attivi sulla fascia ionica, nella zona dei villaggi a mare, a partire da San Francesco La Rena e fino a Vaccarizzo . Una decina di interventi da parte delle squadre dei vigili del fuoco sono in corso in questo momento. In particolare, riguardano la zona industriale e la parte sud della città. Ancora necessarie ulteriori operazioni di spegnimento di incendi anche nel territorio di Adrano . Le richieste di interventi attive in sala operativa, in questo momento, sono circa 170 . Per questo, stanno arrivando anche quattro squadre di rinforzo: due dai comandi provinciali di Messina e di Ragusa e due squadre boschive richiamate in straordinario.

All'indomani di quello che è stato un giorno infernale per Catania e provincia su fronte degli incendi, la situazione non è ancora del tutto rientrata. E, intanto, si comincia a fare la conta dei danni e pure quella delle varie responsabilità, prima tra tutte quella della macchina della prevenzione incendi. Intanto, decine di immobili sono stati distrutti dalle fiamme o dichiarati inagibili nel quartiere San Giorgio, nella zona di via Fossa della Creta e via Palermo. È lì, infatti, che ieri è divampato uno degli incendi più vasti e pericolosi, tanto che molti residenti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni per mettersi in salvo dalle fiamme che li stavano avvolgendo. Evacuato anche il lido Le Capannine alla Playa che è stato interessato dal rogo e, in parte, distrutto.

Anche nella zona dei villaggi a mare - Primosole e Azzurro - molte sono le persone rimaste senza casa che hanno trascorso la notte sulle brandine al Palasport Spedini allestite dal Comune, insieme alla Croce Rossa, per l'accoglienza nella struttura. A essere state salvate dalla guardia costiera e dalla guardia di finanza via mare sono state oltre 150 persone che, vedendo le villette minacciate dalle fiamme, sono corse in spiaggia. A coordinare tutte le operazioni per fare fronte all'emergenza è stata la prefettura.