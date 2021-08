Una decina di mucche fotografate mentre pascolano all’interno di una discarica di rifiuti , che si trova in un piazzola di sosta della strada provinciale 137/I in contrada San Marco, nel territorio di Paternò . A immortalare, ieri mattina, l’insolita colazione dei bovini è stato Fabio Busetta , un imprenditore della zona. La presenza della discarica di San Marco è nota alle istituzioni comunali di Paternò, cosi come agli uffici della Città metropolitana di Catania , la quale per competenza dovrebbe occuparsi di tutto quello che succede sulle strade provinciali.

L’ex provincia regionale di Catania è a conoscenza che sulla Sp 137/I cosi come in altre strade provinciale ricadenti sul territorio di Paternò sono presenti dei siti abusivi. «La Città metropolitana conosce lo stato di salute di questa strada - dichiara a Meridionews l'assessore comunale Luigi Gulisano - Attraverso una convenzione tra il comune di Paternò e la città Metropolitana sarebbe possibile effettuare la bonifica. L’intesa prevede che sia il Comune a ripulire le strade provinciali ricadenti nel territorio paternese. Questo comporta un aggravio in più per l’ente comunale, una rimozione dei rifiuti che va pesare sui cittadini - ha proseguito Gulisano - In cambio però il lavoro di bonifica svolto dal comune non avrebbe conseguenze negative sulla percentuale della raccolta differenziata».

A complicare le cose però sarebbe il fatto che la piattaforma di Enna dove va a conferire il Comune di Paternò non accetta indifferenziata e misto. Sulla vicenda Francesco Finocchiaro, presidente dell’Archeo club Ibla Major sezione di Paternò, ha evidenziato che «sul problema dei rifiuti lasciati per strada c’è certamente una responsabilità da porte di chi ha la funzione istituzionale di mantenere pulito il territorio ma certamente i cittadini che depositano i rifiuti in strada sono doppiamente responsabili, anzi di più: proprio questi depositi, comprese le bottiglie rotte, possono far scatenare gli incendi».

Tuttavia non è solo la provinciale 37 a essere un immondezzaio. Anche in altre strade provinciali ricadenti nel territorio di Paternò si registra la presenza di discariche che si trovano ai margini delle arterie stradali come la provinciale 137/II, la 138, la 139 - strade che portano verso l’area protetta di Ponte Barca e della Piana di Catania - oppure la provinciale 57 la Paternò-Ragalna.