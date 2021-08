La domenica di incendi prosegue in Sicilia. In provincia di Catania, un rogo ha distrutto diversi ettari di bosco nel territorio di Randazzo . Al momento sul posto sta operando un elicottero antincendio della Regione. I canadair, invece, sono impegnati altrove. A terra c'è la Protezione civile , ma la situazione, stando a quanto appreso da MeridioNews, non sarebbe ancora sotto controllo .

Nella giornata in cui Nello Musumeci ha annunciato l'arrivo in Sicilia di squadre di volontari dal Nord, a bordo di mezzi antincendio, l'isola continua a restare nella morsa dei roghi. Al momento sono oltre una cinquantina i roghi accesi in tutte e nove le province, stando ai dati in possesso del Servizio antincendio boschivo della Regione. Nel Catanese un vasto incendio si è sviluppato nel costone vicino al centro abitato di Mirabella Imbaccari, mentre una squadra dei vigili del fuoco, dopo avere spento le fiamme nel territorio di Misterbianco, sono arrivati nel territorio al confine tra Aci Catena e Valverde.

I vigili del fuoco fanno sapere che nelle ultime 24 ore in Sicilia, sono stati effettuati circa trecento interventi. Di questi 70 sono in atto, mentre 60 richieste sono ancora da espletare. In campo sono impegnati 500 unità e 180 mezzi.