I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato 71 chili tra marijuana, hashish e cocaina e arrestato due uomini, di 55 e 43 anni, originari della provincia di Catania. L’attività si è concentrata nella zona del cimitero di Giarre, oggetto di diverse segnalazioni di movimenti sospetti, soprattutto in orari notturni.

All’ingresso dei locali a uso ufficio del cimitero sono stati identificati A.T. di 55 anni che, a titolo di volontario, operava come custode del cimitero. Il 43enne F.S. invece è stato sorpreso mentre entrava negli uffici con due involucri di colore nero. Dalle perquisizioni sono stati ritrovati prima 20 chili di marijuana tipo skunk - a elevato effetto stupefacente - contenuta in quegli involucri. In un deposito del cimitero poi sono stati rinvenuti altri 30 chili di marijuana. In un loculo vuoto - collocato a circa 3 metri di altezza - è stato rinvenuto un borsone contenente altri 20 chili di marijuana e un chilo di hashish .

Inoltre, addosso ai due uomini sono stati rivenuti anche 300 grammi di cocaina, sigillati con cellophane. A conclusione delle attività sono stati sequestrati oltre 71 chili tra marijuana, hashish e cocaina. Per entrambi i soggetti è scattato l’arresto in flagranza di reato. L’arresto dei due responsabili, su richiesta della procura, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.