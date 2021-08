Si è tolto il braccialetto elettronico ed è evaso dai domiciliari , per poi informare della propria decisione la polizia. Protagonista un uomo sottoposto a misura cautelare e residente in via Pantelleria.

Agli agenti ha raccontato di avere lasciato l'abitazione dopo una lite con i familiari e di trovarsi in via Palermo. I poliziotti hanno dovuto faticare un po' per rintracciarlo, trovandolo in piazza mercato, nel quartiere di Lineri. Dopo essere stato arrestato, il pubblico ministero di turno ha ripristinato i domiciliari.