Mezzogiorno di incendi ad Adrano e Paterno per due roghi che hanno interessato due rispettive abitazioni. L’incendio di Adrano è stato quello più preoccupante. Qui un poliziotto è rimasto intossicato nel salvataggio di una donna di 63 anni e dei suoi due cani rimasti intrappolati dentro l’appartamento invaso dalle fiamme. Erano le 12,30 circa quando alla centrale operativa è giunta una segnalazione di un incendio all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina che si trova invia Aldo Moro. Da quanto si apprende, un climatizzatore collocato in una delle stanza dell’abitazione sarebbe esploso generando l’incendio.

La donna si è rifugiata nel balcone mentre sul posto si sono recati, in attesa del arrivo dei vigili del fuoco, giunta da Paternò, i carabinieri e polizia. A sedare l'incendio sono stati i pompieri con un'autoscala, aiutati anche da alcuni vigili del fuoco liberi dal servizio. Alla fine la donna e i suoi due cani sono stati messi in salvo. Dopo essere rimasti intossicati, i carabinieri, due poliziotti e la donna sono stati portati in ospedale per accertamenti.

L’appartamento per il momento è inagibile visto che le fiamme l’hanno danneggiato. Altro incendio a Paternò, in via Estonia, poco prima di mezzogiorno. In fiamme un terreno privato che si trova a ridosso di diverse abitazioni. Incerte le cause del rogo. Le fiamme hanno divorato tutto quello che il terreno, peraltro recintato, conteneva, generando una densa colonna di fumo nero rendendo l’aria irrespirabile. Panico tra i residenti, che muniti di secchi con acqua e tubi in gomma hanno rallentato l’avanzata delle fiamme. Mentre le auto parcheggiate nei pressi della zona interessata dal rogo sono stati rapidamente spostate. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Da quanto si apprende non si registrano feriti ne intossicati tra i residenti.