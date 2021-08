Momenti di paura a Belpasso , dove dalle 14 circa dei roghi con fitte colonne di fumo stanno interessando alcuni terreni abbandonati nella zona ovest della città. Le fiamme, in particolare, hanno minacciato i residenti di via Cairoli, via XVII e via XVIII traversa , dove i residenti hanno abbandonato le loro abitazioni e sono scesi in strada. Alcuni hanno avuto dei piccoli mancamenti dovuti al fumo eccessivo. Tante persone si sono messe in fuga , in qualche caso pensando a mettere in salvo i propri cani.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco insieme al personale della Protezione civile e una un mezzo dell'antincendio boschivo della regione. Presenti anche i carabinieri. A provare a spegnere il fuoco, nell'attesa che arrivassero i soccorsi, sono stati i residenti con i propri mezzi. I cittadini di via XVII traversa hanno fatto notare come il terreno comunale che si trova in fondo alla strada da anni si trova in condizioni di abbandono.