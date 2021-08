L'arte e le sue varie forme sono state le protagoniste dell'edizione 2021 dell'Offensiva Culturale di Belpasso. Dal 29 luglio al primo agosto il centro storico del paese è stato letteralmente allestito a festa. Nella XV traversa, la via dell'Arte ha fatto da sfondo all'Ecoinfiorata e ai coloratissimi tabuleiros, degli archi di carta realizzati dagli alunni del Circolo Didattico Madre Teresa di Calcutta e da alcune associazioni locali. L'Urban Street Art, organizzata dalla Pro Loco, ha voluto omaggiare Nino Martoglio nel centenario della morte. Sul manto di strada antistante la sede, durante i giorni della manifestazione è stato realizzato un grande dipinto che raffigura il regista, sceneggiatore, scrittore e poeta nato a Belpasso nel 1870.

Il 30 e il 31 luglio è stata la volta dei Balconi Incantanti. Nei balconi dei palazzi storici presenti da piazza Duomo al Cortile Russo Giusti è stato possibile ascoltare svariate melodie musicali grazie alla collaborazione del Lennon Club. Cinque le presentazioni di libri che si sono svolte nella splendida cornice del Cortile Russo Giusti. Il 29 luglio è stata la volta del volume La medaglia ritrovata di Alfredo Sorbello, il 30 invece i protagonisti sono stati Tino La Vecchia con il suo Faccia di Luna e Mattia Iachino Serpotta con La gente non stanno bene. A concludere il ciclo d'incontri sono stati giorno 31 Pina Mazzaglia con “Il più bel giorno della mia vita” e Giusy Puglisi con Chiunque.

Lo storico Palazzo Bufali di via Roma ha ospitato la Mostra dei bozzetti, dei simposi di scultura, e i musei cittadini Mechanè e Venerando Bruno sono rimasti aperti ogni giorno, dalle 19.30 alle 23.00.All'interno del programma dell'edizione 2021 dell'Offensiva Culturale non sono mancati gli appuntamenti dedicati alla tradizione con gli eventi, curati dalla Fondazione dei Carri di S. Lucia, legati ai festeggiamenti del Patrocinio della santa patrona. In piazza Duomo si è parlato delle tradizionali macchine sceniche realizzate ogni anno dai mastri artigiani belpassesi, ma è stato possibile anche assistere a delle proiezioni realizzate in esclusiva dalla cineteca Pippo Vitaliti e, infine, giorno 1 agosto è stato possibile ammirare la tradizionale spaccata del carro del quartiere Matrice, realizzato nel 2019.