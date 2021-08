Piante di marijuana nascoste tra le fronde di un agrumeto. Succede a Motta Sant'Anastasia, dove la guardia di finanza di Catania ha scoperto 740 piante alte tra i 50 e i 200 centimetri, che crescevano rigogliose tra gli alberi di arance e di limoni su un fondo agricolo di circa mille metri quadrati.

Arrestato un 27enne, trovato a lavorare il terreno. Per lui le accuse sono di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sullo stesso terreno, scoperto anche un capanno dove il giovane viveva e dal quale vigilava costantemente tutta la piantagione. Al suo interno sono stati trovati diversi utensili utilizzati per la coltivazione e la lavorazione della droga, un bilancino di precisione e circa 500 grammi di marijuana già essiccata e pronta per lo spaccio.

Il terreno, il capanno, gli utensili e i macchinari utilizzati per la cura della piantagione, la droga essiccata e le piante, la cui vendita al dettaglio avrebbe fruttato oltre 1,5 milioni di euro, stati sequestrati.