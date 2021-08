Da domani, venerdì 6 agosto 2021, per accedere ai musei civici , alle mostre e alle biblioteche comunali di Catania è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass insieme a un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica . La comunicazione arriva dall'ufficio stampa del Comune di Catania che ricorda, inoltre, che rimangono in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid: per l'ingresso è necessaria la misurazione della temperatura ed è obbligatorio indossare la mascherina .

Da domani, venerdì 6 agosto 2021, per accedere ai musei civici, alle mostre e alle biblioteche comunali di Catania è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass insieme a un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica. La comunicazione arriva dall'ufficio stampa del Comune di Catania che ricorda, inoltre, che rimangono in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid: per l'ingresso è necessaria la misurazione della temperatura ed è obbligatorio indossare la mascherina.

All'inizio del percorso museale è inoltre posizionato dispenser di gel igienizzante, mentre le sale hanno una capienza contingentata nel rispetto della distanza fisica prevista per la sicurezza dei visitatori. Analoghe disposizioni valgono per accedere alle biblioteche comunali e a tutti i suoi servizi. Anche in questo caso da venerdì è obbligatorio esibire la certificazione verde Covid-19 in versione cartacea o digitale.