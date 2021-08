Telecamere di un impianto di videosorveglianza installate senza alcuna autorizzazione e un lavoratore in nero . È quanto i carabinieri di Catania Ognina , insieme ai colleghi del nucleo per la tutela del lavoro ( Nil ) e a quelli del 12esimo reggimento Sicilia , hanno trovato durante un controllo in una autorimessa in via Cagliari .

Per questi motivi i militari hanno denunciato la titolare, una catanese di 36 anni. Alla donna è stata contestata una maxi sanzione di 3.600 euro ed è stata anche disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Inoltre, nel proseguo del servizio, i militari hanno sorpreso in via Galatioto un catanese di 48 anni alla guida di una autovettura sottoposta a sequestro e priva di copertura assicurativa. L’auto è stata sequestrata ai fini della successiva confisca, mentre il conducente è stato denunciato per sottrazione o distruzione di cose sottoposte a sequestro.