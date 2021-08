Un piano di resilienza per la città. Niente ferie agostane per il Partito democratico che in piena estate chiama a raccolta i suoi simpatizzanti per confrontarsi sulla Catania euromediterranea che hanno in mente. Il rilancio di un territorio passa, secondo i democratici, dalle capacità che dimostrano i catanesi, anche nei periodi difficili come quello che si sta attraversando, di mirare alla crescita. La parola chiave diventa così innovazione senza per questo tralasciare chi è rimasto dietro o ha già difficoltà. Serve una condivisione di sforzi e di obiettivi per rimettere in piedi una città bruciata, dopo i roghi di questi giorni . E a non avere dubbi su quale direzione seguire è il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo. «In una città che non è amministrata – ha detto – il Partito democratico ha il compito di costruire l'alternativa . Lo iniziamo a fare in questo momento, non ci fermiamo. Utilizziamo il mese di agosto per disegnare le tante priorità di un' amministrazione che continua ad annaspare . Il Pd a Catania, come nel resto della Sicilia, ha in mente un altro progetto: lo stiamo facendo impegnando la nostra migliore classe dirigente per una città che ha bisogno di cambiare pagina».

A provare a indicare le linee lungo le quali muovere i passi per il futuro è stato anche il segretario provinciale Angelo Villari. A suo avviso bisogna partire dalle attuali criticità «per guardare oltre – ha dichiarato - e fare diventare Catania da estremo sud dell'Europa a centro del Mediterraneo. Occorre modernizzare questa città perché le risorse che arriveranno dall'Europa saranno tantissime; possono essere utilizzate per progetti forti e per diventare punto di riferimento. Per questo bisogna lavorare sulla riconversione, per un cambiamento ambientale ed ecologico, sulla modernizzazione dei servizi, sulle infrastrutture, sulla scuola, sulla sanità e in quei settori dove la città è ancora arretrata».