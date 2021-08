Con il ricordo del drammatico incendio che ha distrutto tante case e messo in serio pericolo degli abitanti, a Catania due uomini sono stati bloccati subito dopo avere dato fuoco a un cumulo di rifiuti . I due sono stati denunciati dalla polizia.

Con il ricordo del drammatico incendio che ha distrutto tante case e messo in serio pericolo degli abitanti, a Catania due uomini sono stati bloccati subito dopo avere dato fuoco a un cumulo di rifiuti. I due sono stati denunciati dalla polizia.

Intorno alle 4 di notte, gli agenti li hanno individuati in via Del Falcetto, nel quartiere San Giorgio, subito dopo avere acceso il rogo. Si tratta di un 32enne e di un 34enne, quest'ultimo pregiudicato. Alla vista della Volante hanno tentato di spegnere le fiamme, ma il gesto non gli risparmierà la denuncia.