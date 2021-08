Nuovo ingresso nel consiglio d'amministrazione di Consorzio Italia Cloud , realtà impegnata nella valorizzazione delle competenze in campo digitale e la promozione dei sistemi cloud nel settore pubblico, senza trascurare l'importanza della tutela della privacy e della sovranità digitale. A sedere nel cda sarà Emanuele Spampinato , già presidente di Eht dal 2012. Ingegnere informatico, Spampinato è responsabile di diverse imprese innovative e svolge già le cariche di vicepresidente Assintel e di Edi Innovation Hub nazionale Confocommercio, nonché di consigliere d'amministrazione del Parco scientifico e tecnologico della Sicilia, consigliere di Its Steve Jobs e co-fondatore di Dti Digital Transformation Institute.

«Sono onorato dell’incarico. Questo passo rappresenta una nuova sfida per la mia azienda, in una fase decisiva per lo sviluppo del Paese - commenta Spampinato - Portare a compimento il progetto che ci proponiamo di creare per la pubblica amministrazione, insieme a tante realtà qui presenti, si tradurrebbe in un ulteriore tassello alla sfida digitale italiana. Non possiamo mancare questo appuntamento storico».

Il Consorzio Italia Cloud è sorto il 4 agosto dalla composizione di realtà italiane quali Sourcesense, Seeweb, Netalia, Babylon Cloud, Infordata ed Eht. Lo scopo è quello di realizzare e gestire il Polo Strategico Nazionale (PSN) previsto all’interno del Pnrr. Il Consorzio Italia Cloud ha presentato la propria candidatura al ministero dell'Innovazione e della Transizione digitale (Mitd) per la realizzazione del cloud nazionale, in regime di partenariato pubblico-privato. Il consiglio d'amministrazione resterà in carica fino al 31 dicembre 2023.