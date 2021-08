I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno scoperto e sottoposto a sequestro circa 500 capi contraffatti, una mazza da baseball e denunciato a piede libero il possessore di quest'ultima. Scarpe, magliette, giubbotti e accessori, tutti con marchi contraffatti, erano in vendita nei pressi della Fera 'o luni, il mercato rionale cittadino adiacente corso Sicilia a Catania.

«L’acquisto di prodotti taroccati e non certificati, oltre a essere pericoloso per la salute dei cittadini, alimenta i canali della criminalità organizzata e crea un’illecita concorrenza con gli imprenditori onesti», scrive in una nota l'ufficio stampa della guardia di finanza.

Una successiva ricognizione, nel quartiere Librino, permetteva di sottoporre a controllo il veicolo condotto da un soggetto con numerosi precedenti di polizia che si accompagnava a un altro pregiudicato. Il conducente, un uomo di 29 anni catanese, nel bagagliaio della propria autovettura trasportava una mazza da baseball di cui non è stato in grado di giustificarne il trasporto in maniera plausibile e coerente. Per questo motivo è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti a offendere.