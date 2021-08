Nel corso della notte personale del reparto Volanti della polizia è intervenuto presso il cantiere della metropolitana lungo corso Indipendenza , a seguito di una segnalazione di furto . Ad allertare le forze dell'ordine il personale dell'Istituto di vigilanza che si occupa di presidiare il cantiere. Giunti sul posto gli agenti hanno bloccato due individui, intenti ad asportare due travi in metallo , ognuna della lunghezza di quattro metri .

Il materiale è stato recuperato e riconsegnato al personale della vigilanza al cantiere. I due soggetti sono stati accompagnati presso gli uffici della questura e, dopo gli accertamenti di rito, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato in concorso.