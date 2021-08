L’autoparco comunale di Adrano che si trova in contrada Naviccia, lungo la statale 284, è stato sottoposto a sequestro nella tarda mattina di oggi da parte dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico col supporto dei colleghi del comando stazione di Adrano.

I militari dell’Arma hanno effettuato nella mattinata un sopralluogo all’interno della struttura comunale; un’ispezione partita a seguito di una specifica segnalazione anonima. I carabinieri al termine del sopralluogo avrebbero riscontrato delle criticità al punto tale da obbligare le forze dell’ordine a mettere i sigilli alla struttura.

Da quanto si apprende all’interno dell’autoparco vi sarebbero rifiuti di ogni tipo che potrebbero costituire un pericolo per l’ambiente circostante e la salute umana. Una situazione critica molto critica. Per il momento dal comune di Adrano, attuale amministrato dal commissario Angelo Sajeva, non sarebbe trapelata alcuna reazione a quanto deciso dai carabinieri del Noe.