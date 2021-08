Con la scusa di chiedere indicazioni, ruba la borsa a una ragazza e scappa a bordo della sua auto , sfuggendo anche ai primi tentativi messi in atto dalla polizia per fermarlo. La corsa dell'uomo, inoltre, ha messo a rischio l'incolumità di adulti e bambini. Per questo motivo C.P, pregiudicato di 35 anni, è stato arrestato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale .

Durante la rapina, l'uomo ha anche minacciato di morte la ragazza, facendola cadere a terra dopo averla strattonata. Una volta arrivata la segnalazione e aver identificato il 35enne, che aveva compiuto un fatto analogo lo scorso due agosto, gli agenti di polizia lo hanno intercettato nel quartiere San Giorgio. Da lì è scaturito un inseguimento per diversi chilometri, dato che il malvivente ha cominciato a correre ad alta velocità, mettendo a rischio la vita dei passanti, compresi i bambini che stavano giocando nel quartiere. In aiuto agli agenti sono giunte altre volanti che, nonostante siano state anche speronate dalla macchina dell'uomo, sono riusciti a chiudergli la via di fuga.

Il rapinatore in un ultimo tentativo di eludere l’arresto si è schiantato contro un muretto, ma ha proseguito la propria fuga a piedi, venendo raggiunto da un agente dopo un centinaio di metri. Oltre ai reati, a C.P. è stato anche contestato il danneggiamento di alcuni beni. Parte della refurtiva è stata recuperata sul tragitto di fuga e restituita alla vittima.