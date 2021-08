Incendio all'interno del negozio Ovs di Aci Catena, in via Vittorio Emanuele. Carbonizzati i locali. L'incendio è scoppiato un'ora fa circa. I vigili del fuoco stanno cercando di capire la causa. Non ci sono feriti o intossicati. Il negozio era aperto mentre è successo tutto. I passanti hanno aiutato a spegnere le fiamme inizialmente.